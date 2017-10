Les tres caixes del radar rotatori de Salt es posaran en marxa aquest mes

L'empresa Tradesegur SA ja té pràcticament enllestides les obres per a la instal·lació de les tres caixes que han de servir per col·locar el radar rotatori de Salt. L'Ajuntament ha explicat que molt probablement el sistema es posarà en funcionament aquest mateix mes d'octubre. El conductor no sabrà mai en quina caixa hi ha l'aparell sancionador i, per tant, la caixa tindrà efecte dissuasiu. El radar controlarà la velocitat dels dos carrils dels dos sentits de circulació.

El tinent d'alcalde de Seguretat Ciutadana i de Mobilitat, Toni Vidal, ha explicat que tan bon punt es posin en marxa es difondrà per avisar els conductors que ja funciona el sistema de control de velocitat i també s'avisarà els mitjans de comunicació perquè n'informin.

Vidal també ha indicat que la primera setmana encara no se sancionarà i que s'està estudiant si és possible fer arribar les notificacions als conductors que aquella setmana sobrepassin la velocitat permesa per advertir-los que anaven massa ràpid.



Les localitzacions

Els tres radars estaran a la carretera C-65 (que va de Girona a la rotonda del peatge de l'AP-7 Sud, a l'alçada del gros Mercat) i on la velocitat màxima permesa és de 80 km/h; una altra, a l'avinguda Marquès de Camps (entre la rotonda de l'autopista i la rotonda al costat del Viena) on la velocitat màxima és de 50 km/h; i la tercera, a l'avinguda de la Pau (entre la rotonda del Viena i la de l'hospital Santa Caterina), on la velocitat màxima és del 50km/h.

Toni Vidal ha remarcat que els llocs escollits són on s'ha detectat que els vehicles es desplacen amb excés de velocitat i en alguns llocs hi ha hagut accidents. Un d'ells, mortal.

En paral·lel, es posarà en funcionament una càmera de control de trànsit semafòric al passeig de Països Catalans, a l'encreuament amb el passeig del Marquès de Camps. És a dir, aquest sistema multarà aquells vehicles que se saltin el semàfor en vermell.

El sistema és el mateix que ja aplica Girona al semàfor de la cruïlla de la carretera Barcelona amb Emili Grahit. També a Girona es posarà en funcionament en breu el sistema de tres caixes i un radar rotatori. En aquest municipi estaran a l'avinguda Lluís Pericot (a prop de Girona 2), a la carretera Barcelona (en el tram comprès entre les cruïlles amb els carrers Segre i Cardener) i al pont de Fontajau.