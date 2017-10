La Catosfera torna a Girona per debatre sobre la comunicació

Girona acollirà la Catosfera, per tercer any consecutiu, i esdevindrà un any més el centre neuràlgic del debat sobre internet. La trobada de debat anual sobre novetats tecnològiques i del món d'internet tindrà lloc els dies 20 i 21 d'octubre a l'Auditori Josep Irla de l'edifici de la Generalitat a Girona. Periodistes de renom com Mònica Terribas, Antoni Bassas o David Fernàndez, entre molts altres, participaran a les jornades.

El fil conductor de la Catosfera d'enguany girarà al voltant de com Internet ha incidit en la manera que tenim de comunicar-nos.

Durant la presentació d'ahir, l'alcaldessa, Marta Madrenas, va voler manifestar que «Girona se sent orgullosa de convertir-se, amb aquestes jornades, en l'epicentre de la comunicació i la informació, i més en aquests moments en què s'ha pogut copsar la importància de la comunicació a través d'Internet». El director de la Catosfera, Joan Camp, va remarcar que «Girona acull per tercera vegada la Catosfera i se situa d'aquesta manera en el centre neuràlgic de Catalunya en l'àmbit comunicatiu».

Les jornades començaran el 20 d'octubre, (11.30 hores), amb la «Catosfera.edu», a càrrec de Josep Maria Ganyet i Quico Domingo, però la inauguració oficial serà a les set de la tarda amb la taula rodona «Reptes del periodisme en l'era de la infoxicació», a càrrec dels periodistes Antoni Bassas, Mònica Terribas, David Fernàndez i Jordi Sellas i moderada per la també periodista Mariola Dinarès.

La Catosfera està organitzada per Tirabol, i compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de Girona i la Generalitat de Catalunya i amb el patrocini de Cdmon, AMIC, Internet Society, la Fundació punt cat, Telàpolis i El Xitxarel·lo.