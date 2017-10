Obres i sorolls a les cinc del matí

Sembla que se'n riguin a la cara. Els veïns del carrer Ferran Soldevila de Girona no en tenen prou d'aguantar les obres del matí i la tarda del parc Central pel tren d'alta velocitat (TAV) que a la nit han de patir també les que ara hi ha a les vies del tren de la Renfe. Unes molèsties que afecten tot l'entorn de l'estació i part d'un barri de Sant Narcís ja molt càstigat pels treballs a l'entorn del parc.

Servidor, des del carrer Bisbe Sivilla, a més d'un centenar de metres de la Renfe, les pateix. A una persona que sent el soroll de les mosques volant a per l'habitació, l'interruptor del veí de baix i la cadena del lavabo del veí de dalt, només li faltava això. Sentir el sorolls i vibracions tant de dia com de nit. Si no vols caldo, dues tasses. O dues obres.

Per una banda, hi ha la reposició del parc Central fruit de les eternes obres del TAV, a càrrec de Copcisa. Ahir al matí les estridències eren monumentals amb l'asfaltatge de la zona dels taxis a la paret nord del parc. Per altra banda, hi ha la millora de l'accessibilitat de les andanes del tren convencional, a càrrec de Comsa. Aquestes van començar el 4 d'octubre i hi participen operaris amb màquines trepanadores i excavadores que activen l'alarma d'avís quan van marxa enrere. Les intervencions es fan les 24 hores del dia.



En mans d'Adif

Les dues obres són totalment independents entre sí malgrat que la licitadora és la mateixa: Adif. I ha tocat rebre als veïns de sempre, als qui porten patint soroll des de fa nous anys i quatre mesos. A Múrcia es posarien les mans al cap amb el pacifisme i la paciència gironina on l'acció més agressiva que han fet és penjar crespons negres a les tanques de la zona d'obres. O potser s'enriurien de la manca de cohesió entre els barris d'una mateixa ciutat. «Això afecta només aquella zona, ja s'ho faran», pensa més de la meitat de veïns de Girona.

A les cinc del matí, quan tan sols s'haurien de sentir els crits de les cotorres de kramer i d'algun grill, impera la brusquedat dels treballs per esmicolar tot el terra de les andanes. L'actuació ha de permetre l'elevació de l'alçada de les dues andanes a 68 centímetres sobre el nivell del carril en una longitud de 200 metres per facilitar un accés més segur als diferents tipus de tren que paren a l'estació.

Adif ja va advertir fa uns dies que «part d'aquestes operaracions per millorar l'accessibilitat a l'andana s'haurien de «portar a terme en horari nocturn» amb la finalitat de no interferir la circulació de trens». També deixava clar que «poden ser d'elevada intensitat acústica en determinats moments». No hi ha alternativa. Una vergonya.



Demana disculpes

Ara, els operaris faran festa fins dilluns però les molèsties tornaran la setmana vinent. El tinent d'alcaldia d'Urbanisme, Mobilitat i Via Pública, Joan Alcalà, s'ha interessat pels treballs encarregats per Adif vistes les queixes veïnals, algunes recollides també per la CUP. Després de parlar amb el cap d'estació, el regidor va explicar que els sorolls més fort haurien d'acabar a finals de la setmana vinent ja que l'empresa hi està destinant molts treballadors per acabar les tasques més sorolloses com més aviat millor. Va exposar que l'empresa demana disculpes per les molèsties que admet que estan provocant però que necessàriament s'han de fer les obres 24 hores del dia.

Vist el panorama i posant el punt sobre la i: El pitjor de tot no és que aquestes obres al viaducte hagin de durar sis mesos. És que estan en mans d'Adif. El mateix organisme que havia d'acabar les obres del TAV fa més de cinc anys però que encara té el parc Central potes en l'aire. Un ja no vol ni recordar als veïns de la zona afectats, que a l'horitzó hi ha unes noves obres: la millora de la plaça d'Espanya.