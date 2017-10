Salt detecta que molts punts de venda de telèfons no operen correctament

L'Ajuntament de Salt ha duplicat les actes d'inspecció a establiments comercials aquest 2017 i ha detectat que la majoria de punts de venda de telefonia mòbil i informàtica no segueixen l'operativa corrrecta a l'hora de vendre els productes. En total, durant els primers 8 mesos del 2017 s'han realitzat 63 actes d'inspecció, més del doble que les realitzades durant tot el 2016 (30) o el 2015 (25) gràcies a la provisió a finals del 2016 de la plaça d'inspectora, que ha permès millorar la capacitat de control de l'Àrea de Territori, amb coordinació amb la Policia Local de Salt.

En aquest sentit, durant els primers 8 mesos d'any s'han inspeccionat 22 establiments relacionats amb locutoris, locals d'internet i/o venda de telefonia mòbil i informàtica que representen un terç de totes les inspeccions efectuades. També cal destacar les 12 inspeccions a comerços, una dada que duplica en només 8 mesos les realitzades el 2016 o les 10 inspeccions a centres de restauració, en línia amb les dades del 2015 i 2016.

Les inspeccions a centres de venda de telefonia mòbil i informàtica han permès, conjuntament amb l'actuació de la Policia Local de Salt, «detectar i requisar material de dubtosa procedència i assegurar la correcta operativa que els centres han de seguir en la venda d'aquests aparells i que en la majoria dels casos no s'estava aplicant correctament», segons un comunicat municipal.

Actualment, i després de l'experiència de pràcticament un any, s'està treballant per elaborar el pla d'inspeccions que ha de servir per marcar les línies de treball futures que cobreixin les necessitats de l'àrea, les necessitats policials i les demandes puntuals que puguin sorgir.