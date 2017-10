Rocambolesc crea un sorbet solidari dedicat a les dones amb càncer de mama

Sorbet de magrana infusionat en aigua de gingebre amb poma osmotitzada en suc de magrana, gingebre confitat i xocolata blanca de color rosa. Aquest és el gelat solidari que es podrà comprar a les gelateries Rocambolesc de Girona i Barcelona els dies 19, 20, 21 i 22 d´octubre, coincidint amb la celebració del Dia contra el Càncer de Mama. La iniciativa, impulsada per l´autora del blog El Crep De Mi Vida, Vanessa Nueda, preveu que els beneficis de la seva comercialització es destinin al projecte que lidera l´investigador gironí Jordi Frigola que se centra en la recerca de nous inhibidors específics del creixement cel·lular.

La pèrdua de gana, les nàusees, vòmits o l´estrenyiment són alguns dels efectes secundaris més comuns i molestos derivats de la quimioteràpia, com explica Vanessa Nueda que va patir un càncer de mama l´any 2015. Després d´un llarg procés de recuperació amb diverses operacions i un llarguíssim tractament, Nueda, que parla obertament de la seva experiència al blog www.elcrepdemivida.com, es dedica a posar en marxa projectes solidaris per a recaptar fons per a la investigació, "un element clau en la millora de la qualitat de vida dels malalts", assegura. Una idea que també comparteix la gerent de les gelateries Rocambolesc, Alejandra Rivas, i que l´ha portat a elaborar, junt amb el seu marit Jordi Roca, un sorbet solidari que es posarà a la venda coincidint amb la celebració del Dia Contra el Càncer de Mama aquest mes d´octubre.

El gelat s´ha desenvolupat a partir de l´experiència personal de Vanessa Nueda. Alejandra Rivas subratlla que "conèixer de prop l´experiència de la Vanessa i els efectes del tractament en ella ens ha permès prioritzar aquells productes que la van ajudar a minimitzar alguns dels símptomes que se li van presentar durant i després de la quimioteràpia". És el cas del gingebre que minimitza els marejos i vòmits o la poma, que aporta fibra i ajuda a combatre l´estrenyiment o la magrana fresca, amb un alt poder antioxidant i regenerador cel·lular natural. De la combinació d´aquests ingredients i d´un acurat procés creatiu n´ha resultat "un sorbet deliciós que combina tocs àcids per la magrana i les notes de gingebre, amb un regust net i molt lleuger, amb el dolç que aporta el cruixent de la poma i la xocolata", afegeix Rivas.

La impulsora de la campanya Vanessa Nueda remarca que "a banda de recollir el màxim possible per a la investigació, que és imprescindible per a atacar la malaltia i poder vèncer-la amb èxit, aquest any volem picar l´ullet i encoratjar a totes les valentes que estan lluitant amb un gelat dedicat especialment a elles".

No és la primera vegada que Rocambolesc col·labora en una campanya solidària. Recentment n´ha endegat una pels afectats pel terratrèmol de Mèxic i ha estat un èxit. La mateixa Rivas reconeix que "quan expliques que és un gelat solidari, els clients es bolquen amb la causa i ens emociona veure que la gent se solidaritza".

Rocambolesc calcula vendre entre 400 i 600 gelats solidaris diàriament durant els quatre dies que durarà la campanya. Es podrà comprar en terrina i amb galeta i s´hi podran afegir toppings.

Tots els beneficis de la campanya es destinaran al projecte liderat per l´investigador Jordi Frigola que podria representar un gran avenç en la lluita contra el càncer. Se centra en la recerca de nous inhibidors específics del creixement cel·lular. Aquests nous inhibidors podrien oferir dos avantatges principals respecte a la majoria de tractaments actuals. Per una banda, la reducció de danys col·laterals i, per l´altra, la reversibilitat en els seus tractaments. Actualment, la falta de recursos econòmics impedeix organitzar l´equip de treball necessari per a afrontar-ho amb garanties. Per això, els diners recollits en aquesta campanya solidària aniran destinats exclusivament al finançament d´un contracte de treball per a un estudiant de doctorat, durant 4 anys.

El mes de febrer de 2017 El Crep de Mi Vida ja va posar en marxa diverses campanyes pel mateix projecte a través de les quals es van recollir 9.061,67 euros. El proper 25 d´octubre, els organitzadors de la Cursa de la Dona de Figueres, faran entrega de 6.000 euros més per al mateix programa.