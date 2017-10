Els visitants celebren la coincidència a la Devesa del Firatast i el Girocòmic

Primera jornada del Firatast i el Girocòmic entre el Palau de Fires i el Camp de Mart del parc de la Devesa. No hi va haver una allau de visitants però sí un degoteig constant en un dia entre setmana que, no obstant, era festiu. Al mateix temps, per alguns, l'inici d'un pont. Molts dels assistents expliquen que els anava molt bé que les dues cites es fessin al mateix temps i de costat. Tot i això hi havia discrepàncies sobre el fet d'haver de pagar entrada, tant sí com no, vàlida per als dos esdeveniments. Entre els amants de la gastronomia, hi havia algunes queixes perquè consideraven que a diferència d'altres anys, en aquesta edició les racions són més petites. Del festival del còmic, molts surten amb algun producte comprat. Ambdues activitats tenen les portes obertes fins diumenge.

En Daniel Giménez, de Sils, és un habitual de Firatast. Ahir hi va anar amb la família i amics. Estava interessat a poder tastar diferents productes en un mateix espai i es va anar decidint a mesura que feia un passeig entre els expositors. Resignat, explicava que anirà al Girocòmic «perquè ja ens han cobrat l'entrada». «Si l'entrada te la cobren només pel Firatast, és car. Si inclou els dos esdeveniments, està bé. Però potser haurien de diferenciar. Si algú vol anar al Girocòmic, que li cobrin l'estipulat. Però qui només vulgui anar a Firatast no li haurien de fer pagar per les dues. Ens han cobrat deu euros i ens han donat cinc tiquets per menjar», concloïa. Tenia previst gastar-se uns deu euros per cada membre de la família, però admetia que n'haurà d'acabar pagant més.

En Santi Joseph és de Girona i hi va anar amb la seva parella. Asseguts en una taula, ell amb el mòbil a la mà explicava quelcom d'un joc que hi ha qui creu que ja ha desaparegut, el Pokémon Go. Va acabar al Firatast sense saber que l'esdeveniment gastronòmic ja havia obert les portes. Es van llevar al matí i van pensar què podien fer. Van recordar que hi havia Girocòmic i que l'any passat els va agradar. I en arribar a la fira del còmic els van dit que amb l'entrada també podien anar a Firatast, que no sabien que també s'estava fent. L'any passat havia estat a l'inrevés. «Altres anys potser estava més anunciat quan es feia el Firatast. O almenys jo ho havia vist més anunciat que en aquesta edició», assegura.

En Santi estava molt content amb el Girocòmic. Hi va anar abans de dinar i després del Firatast hi va tornar. Hi va veure dibuixants i grafistes i volia acostar-s'hi de nou, també per comprar algun joc de taula i marxandatge de pel·lícules.

«Estem decebuts. Hem gastat més diners del compte. Ens fa la sensació que tot ha pujat molt més en comparació a altres anys i no sé si repetirem». Explicava que hi ha racions petites. S'hi van gastar trenta euros. Això sí, celebrava que «hi hagués més taules i cadires. O almenys ens ha estat més fàcil seure que altres anys, que era impossible. No sé si és perquè és dijous».

La Rosa Roura de Salt hi va anar amb el seu marit i els seus nets. «És el segon any que vinc. Aquest cop ho trobo més car». Abans d'anar al Firatast van anar al Girocòmic i els nens els pressionaven per tornar-hi. Hi van comprar un rellotge i collarets de Zelda (videojoc) i Naruto (manga).