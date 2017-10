Les entitats veïnals de Girona veuen inacceptables les obres d'Adif a la nit

La Federació d'Associacions de Veïns de Girona ha criticat durament les obres sorolloses d'Adif a les andanes del tren convencional que han provocat les queixes veïnals perquè es fan, fins i tot, de nit. En un comunicat, la Federació es queixa que Adif «en cap moment s'ha dirigit, a les entitats i veïns de sant Narcís ni a la d'Eixample a fi de informa-les dels treballs que volen fer durant les nits». Lamenta que l´empresa només «demani disculpes per les molèsties que admet que estan provocant, però que segons ells s'han de fer les 24 hores del dia». «Trobem inacceptable que a l'any 2017 es facin aquestes obres sorolloses durant la nit, i exigim que les obres sorolloses es facin durant el dia, perquè a la nit es per descansar», recorda la Federació.

L'agrupació d´associacions veïnals considera que les obres previstes, que han de durar sis mesos, són «positives» perquè milloren l´accessibilitat a l´estació. No obstant, deixen clar que: «s'han de complir les normatives acústiques de la ciutat, que mana el codi tècnic, vigent». En aquest sentit, la Federació apunta que si han de fer obres a la nit «que sigui soroll per sota dels decibels de la normativa, així com les de dia». I assenyala que «si tenen pressa, que ho estructurin i ho organitzin bé per fases, i que en tot moment compleixin les normatives acústiques vigents i sobre tot que es respecti el descans a les hores nocturnes dels veïns i veïnes dels barris».

Des de fa unsa dies, els veïns de l'entorn de l´estació senten uns forts sorolls durant tota la nit amb el martell neumàtic que està trencant les capes de formigó. L'argument d'Adif és que s´han de «portar a terme en horari nocturn amb la finalitat de no interferir en la circulació de trens».