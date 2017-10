Girona incrementarà un 2,4% els impostos el 2018 després de tenir-los congelats 6 anys

L'Ajuntament de Girona prepara una pujada d'un 2,4% en els impostos del 2018. Un increment que es correspon a l'augment dels preus del darrer any. La mesura es pren després de sis exercicis seguits sense que s'hagi tocat cap impost i respon a la necessitat d'ingressos del consistori per mantenir els serveis públics i a una previsible retallada de les plusvàlues per part de l'Estat, que segons la regidora d'Hisenda, Maria Àngels Planas, es podrien deixar de percebre tres milions d'euros per aquest concepte.

On més pot percebre el ciutadà aquesta pujada és en l'Impost de Béns i Immobles (IBI), ja que és el més costós i el que afecta més gent. La regidora calcula que es recaptarà prop d'un milió amb la pujada i explica que és «necessari» per poder quadrar els comptes i mantenir els serveis públics. Amb l'augment d'aquest impost preveuen recaptar uns 600.000 euros. Amb tot, Planas assegura que l'esforç econòmic per al ciutadà serà baix. Posa l'exemple d'un pis d'uns 70 metres quadrats amb el que fins ara el propietari pagava al voltant de 600 euros. En aquest cas, l'increment serà d'uns quinze euros. «Hem de tenir en compte que no pugem tot allò acumulat en els últims 6 anys, sinó l'IPC del 2017», recorda la regidora.

A més, Planas recorda que han mantingut la promesa de mantenir els impostos congelats en temps de crisi. «Encara hi ha gent que ho passa malament, però la situació és molt diferent a l'any 2012», ha reblat. La regidora recorda que durant els anys que s'han congelat els impostos els serveis públics han pujat, i això obliga també a actualitzar els impostos en relació als preus gironins. «Tenim una exigència de prestacions al ciutadà que cal mantenir i una previsió de caiguda d'ingressos per les plusvàlues», indica.



Famílies monoparentals



Tot i això, des de l'ajuntament hi haurà mesures per a les persones que estan en una situació econòmica complicada i no poden fer front al pagament de l'IBI. El consistori publicarà unes taules i se subvencionarà l'impost en els casos que es consideri, en funció de la capacitat d'ingressos. Concretament, el consistori destinarà una partida de 50.000 euros per subvencionar aquest impost a les famílies monoparentals que compleixin els requisits establerts.

Han de ser titulars de famílies monoparentals empadronades a la ciutat, tenir dos o més fills o un fill amb discapacitat reconeguda igual o superior al 33%, o si el titular està incapacitat per treballar. Quedaran excloses d'aquests ajuts les persones que no estiguin al corrent de pagament amb les administracions o hagin estat sancionades a no poder obtenir subvencions. «Per a aquestes famílies amb fills menors a càrrec que conviuen i depenen econòmicament d'una sola persona, és necessari que per part de l'Ajuntament es realitzin mesures per establir i promoure beneficis que facilitin o millorin la seva capacitat econòmica disminuint la càrrega impositiva i millorant la capacitat de donar cobertura a les seves necessitats bàsiques», ha explicat la tinenta d'alcaldia d'Igualtat i Drets Socials, Treball, Joventut i Seguretat, Sílvia Paneque.

També s'ha previst una rebaixa del 25% de l'IBI a aquells propietaris de pisos que cedeixin els habitatges a lloguer social. «Volem incrementar aquesta borsa de pisos i creiem que aquesta rebaixa pot incentivar als amos», concreta Planas.