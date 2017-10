La mestra Rosa Maria Falgàs serà la pregonera de les Fires

Mica a mica es van coneixent detalls de les Fires de Sant Narcís d'aquest any. Ara s'ha fet públic qui serà la pregonera: la mestra gironina i presidenta de l'Associació Catalana per a l'Educació, la Formació i la Recerca (ACEFIR), Rosa Maria Falgàs. El pregó es farà el divendres 27 d'octubre (20.00 hores) a la plaça del Vi. Aquest any se celebra el vintè aniversari de la fundació d'ACEFIR, entitat que Falgàs dirigeix des del primer dia.

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha volgut posar èmfasi en aquest reconeixement a Rosa Maria Falgàs, ja que és «una dona lluitadora que s'ha entregat en cos i ànima a una de les tasques més invisibles però més necessàries de la nostra societat: l'educació d'adults, alhora que ha treballat incansablement en la defensa de la llengua catalana i a favor de l'aprenentatge en col·lectius vulnerables».

Falgàs commemora, aquest 2017, el 40è aniversari de la seva carrera com a mestra de formació d'adults a Girona, especialitat a la qual ha dedicat gran part de la seva trajectòria professional i en la qual va començar com a voluntària al barri del Pont Major. Ella va ser l'autora del mètode d'aprenentatge del català per a nouvinguts analfabets «El nostre món», que va ser el primer sistema per alfabetitzar en català.

Mestra de Primària i de Català de formació, Rosa Maria Falgàs té un extens currículum dedicat a l'àmbit de l'ensenyament i la promoció de l'educació. Va ser sis anys coordinadora de centres d'educació d'adults de la Generalitat de Catalunya, dos anys col·laboradora de l'Àrea de Relacions Internacionals sobre Educació d'Adults del Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya i dos anys directora del Centre de Formació d'Adults de Girona.

Activa i compromesa per l'educació, Rosa Maria Falgàs ha format part de diversos projectes europeus com la Task Force for Adult Education (1988-1994), «Gent gran com a recurs en els processos d'aprenentatge» (1955-1998), «Base de dades sobre l'educació no formal a Europa» (1995-2000), Google Literacy o el projecte Grundtvig en diferents etapes.

També és membre de la junta directiva de l'Associació d'Amics de la UNESCO de Girona des del 1998, membre de la Xarxa European Basic Skills Network (EBSN) des del 2010 i membre del Comitè Assessor de l'Ajuntament de Girona sobre Educació d'Adults des del 2016.

Després que fa uns dies s'anunciés la programació musical i el cartell de les Fires d'aquest any, i que ara ja s'hagi desvetllat la pregonera, dilluns s'acabarà de desgranar tota la programació de les Fires, que inclourà un protocol contra les agressions sexistes de tot tipus.