El Circ Històric Raluy mostra el seu «disgust» per no ser a les Fires

La direcció del Circ Històric Raluy ha expressat «el seu disgust i malestar» per no poder presentar aquest any a les Fires de Sant Narcís, a Girona, el seu espectacle Fortius, tot i la voluntat d'actuar a la ciutat i mantenir la llarga tradició que va començar fa 20 anys.

El Circ Històric Raluy, que es va presentar el passat 30 de juny a un concurs públic convocat per l'Ajuntament de Girona per actuar a la ciutat durant aquestes dates, lamenta que tres mesos i mig després, i a pocs dies de l'inici de les festes, no s'hagi comunicat a la direcció del circ el resultat d'aquest concurs.

El circ considera aquest fet un «menyspreu» per una companyia que sempre ha estat molt ben rebuda pel públic de Girona. El circ, en un comunicat, ha volgut agrair «la fidelitat» que durant anys ha mostrat el públic de Girona, i al mateix temps, «lamentar la seva absència» a les Fires de Sant Narcís 2017 per causes alienes a la seva voluntat.

Tot i no visitar la ciutat, el Circ Històric Raluy actuarà durant les pròximes setmanes a les comarques gironines; concretament a Salt (fins al 15 d'octubre), Vulpellac (del 19 al 22 d'octubre) i Sant Feliu de Guíxols (del 26 al 29 d'octubre).

Al concurs convocat per l'Ajuntament de Girona s'hi van presentar dues companyies. A més del Circ Historic Raluy s'hi va personar Il Circo Italiano, que és el que va resultar vencedor i és el que serà a Girona per les Fires. S'ubicarà, com en els darrers anys, al costat de l'Auditori. Era el primer cop que l'Ajuntament posava a concurs quin circ s'instal·larà a la ciutat durant les Fires, obligat per noves normatives supramunicipals.