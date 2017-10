Girona homenatja la figura de Lluís Companys

Girona ha sortit al carrer per reclamar la proclamació definitiva de la república catalana durant una jornada en la qual s'ha homenatjat l'expresident de la Generalitat Lluís Companys en el 77è aniversari del seu afusellament.

A primera hora del matí l'alcaldessa de la ciutat, Marta Madrenas, acompanyada de diferents membres del consistori com Silvia Paneque, portaveu del Partit Socialista i primera tinent, o Maria Mercè Roca, portaveu d'ERC, han dipositat ofrenes florals a l'estàtua de Lluís Companys, situada a la plaça que també porta el seu nom.

En l'acte, Madrenas s'ha referit a Companys com "l'únic president escollit democràticament que va ser afusellat" i ha recordat la importància de no oblidar el passat per "aconseguir progressar".

A més, Madrenas ha explicitat el suport a l'estratègia que decideixi l'actual president de la Generalitat, Carles Puigdemont, a menys de 24 hores que expiri el termini per respondre al requeriment del Govern perquè aclareixi si el passat dia 10 va declarar o no la independència.