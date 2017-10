La Plaça del Vi de Girona s´omple per demanar a Puigdemont que no faci "cap pas enrere"

La Plaça del Vi de Girona s'ha omplert avui per demanar al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i a tot el govern que no facin "cap pas enrere", i que segueixin "treballant per la república". L'acte estava convocat per Girona vota, amb el suport de les entitats sobiranistes.



El president d'Òmnium al Gironès, Sergi Font, demana que el període de diàleg que ha donat l'executiu català "no sigui indefinit". Font ha posat en valor la unitat que hi ha al voltant de "construir un nou país".



"Farem tots els esforços que facin falta, tots els equilibris que calguin per mantenir la unitat", ha reblat. La concentració ha durat una mitja hora, i just després alguns dels concentrats han fet una manifestació fins a la subdelegació del govern a Girona, on han llegit un manifest en contra de la repressió policial.





?? La plaça del vi, plena de nou per reclamar #NiUnPasEnrere! Ara, REPÚBLICA! pic.twitter.com/roNij9KTjt — Girona Vota (@GironaVota) 15 d´octubre de 2017