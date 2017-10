Centenars de persones es concentren a la Plaça del Vi per condemnar l'empresonament de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart pels delictes de sedició. Convocats per la Plataforma Girona Vota, els ciutadans han volgut demostrar el seu rebuig a la mesura de la jutgessa de l'Audiència Nacional.



La concentració també ha estat atiada per diverses personalitats com l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, en un tuit.





Indignada! Han superat tots els límits! . Concentració ara, 22.30 h a plaça d Vi en mostra d condemna i en suport a Sànchez i Cuixart — Marta Madrenas (@MartaMadrenas) October 16, 2017