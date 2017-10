Descobreix les novetats del programa de les Fires de Girona 2017

Més de 200 propostes ompliran Girona durant les Fires de Sant Narcís, en un any en què les festes s'obren més als barris i creen dos espais d'activitats familiars. Entre el 27 d'octubre, quan el pregó donarà el tret de sortida, i fins al 5 de novembre, quan el castell de focs les clourà, les Fires permetran "lluir la ciutat com mai", ha assegurat l'alcaldessa, Marta Madrenas. Entre les novetats que aquest any s'incorporen a les activitats tradicionals hi ha la iniciativa 'Les Fires dels Quatre Rius' (una competició festiva entre els barris), atraccions sostenibles a la plaça Ramon Berenguer, un taller d'herbes remeieres a Sant Daniel, el ball de gitanes de Montmeló o un correfoc amb els Trons de l'Onyar. .

L'Ajuntament de Girona ha presentat aquest dilluns la programació de les Fires de Sant Narcís, la festa major de la ciutat per antonomàsia. Entre el 27 d'octubre i el 5 de novembre, més de 200 propostes ompliran la ciutat, en unes Fires que s'obren als barris i que, per primer cop, creen dos espais d'activitats familiars (situats a les places Salvador Espriu i Santa Susanna).



Competició entre barris

"Cada any busquem fórmules i solucions per fer unes Fires més participades i amb més implicació de la ciutadania", ha destacat l'alcaldessa, Marta Madrenas, recordant l'aposta per estendre la festa als barris. En aquest sentit, ha subratllat la iniciativa 'Les Fires dels Quatre Rius', que es durà a terme per primer cop aquest 2017.

La proposta, que impulsen el consistori i diverses entitats, farà competir –de manera festiva- els veïns dels diferents barris. Se'ls agruparà en quatre grups, en funció dels rius (Ter, Onyar, Güell i Galligants). Entre d'altres, els gironins faran una gimcana i una estirada de corda.

"Les Fires són el moment d'establir relacions amb els veïns dels diferents barris a través de les activitats que es proposen", ha dit la regidora de Dinamització del Territori, Eva Palau. Per això, dins aquesta voluntat de fer barri, l'Ajuntament també estendrà part de la programació més enllà del centre i la Devesa (per exemple, instal·lant atraccions sostenibles a la plaça Ramon Berenguer o fent un taller d'herbes remeieres a Sant Daniel).



Gegants, cercaviles, balls i correfoc

La programació de Fires tampoc oblida aquelles activitats tradicionals i populars que les fan singulars. Entre d'altres, la cercavila de gegants, el sopar popular i el correfoc, la passejada pel Barri Vell amb capgrossos, la diada castellera, el concurs de colles sardanistes o la pujada d'un pilar de 4 dels Marrecs de Salt a les escales de la Catedral. Unes propostes a les quals, aquest any, s'hi incorporen dues novetats, que tindran lloc el 4 de novembre: el ball de gitanes de Montmeló i el correfoc amb els Trons de l'Onyar (la colla petita dels Diables de l'Onyar).

La programació, a més, aposta de nou per les lluminàries de Fires als Jardins de la Infància i també reforça les activitats dirigides als joves (posant un èmfasi especial amb la Beatufarra).

L'alcaldessa de Girona ha fet una crida a "viure les Fires amb il·lusió, diversió i una gran dosi de tolerància, civisme i solidaritat, perquè esdevinguin un exemple de festa major per al país". "En els moments complicats que estem vivint és important trobar espais de normalitat i quotidianitat, com les Fires de Sant Narcís, en què hem de lluir la nostra ciutat com mai", ha conclòs Marta Madrenas.