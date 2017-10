Els camions, fora del recinte de la Devesa

L'Ajuntament va indicar ahir que el projecte per treure totes les caravanes dels firaires tardarà entre tres i quatre anys poder-se materialitzar. Inicialment, s'havia dit que tots els vehicles anirien a Domeny. Fa uns dies es va matisar i es va dir que per temes econòmics i de serveis només hi hauria un terç dels vehicles fora del parc. L'alcaldessa, Marta Madrenas, ahir va assenyalar que enguany només els camions i els vehicles grossos estaran fora del parc. En concret, s'ubicaran en zones industrials.