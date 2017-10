La jornada econòmica, pendent dels preus, serà el 30 d'octubre

L'Ajuntament de Girona i els firaires tenen pendent una trobada per tal d'establir el preu de la jornada econòmica. Aquest any, el dia escollit serà el dilluns 30 d'octubre. Als darrers anys, sepre s'ha establert una jornada en què les atraccions tenen un preu reduït. Els tiquets, des de que s'aplica aquesta mesura, sempre han estat d'un euro. L'any passat però, els firarires es van queixar d'aquesta jornada indicant que moltes families tant sols anaven a les atraccions aquest dia. Això feia que els des a preu normal no fessin prou calaix, segons deien. Ahir la regidora de Fires, Eva Palau, va exposar que el preu d'aquest any encara no s'ha determnat, tot i que va indicar que espera que es mantingui la tarifa d'un euro per viatge.