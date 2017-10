Més de 200 propostes festives ompliran la ciutat per les Fires de Sant Narcís

La programació de les Fires de Sant Narcís 2017 inclou poques novetats pel que fa a les activitats tot i que sí que destaca que s'ha apostat per fer-ne en més barris i per potenciar la participació ciutadana i l'organització d'esdevenments per part de les entitats. En total, hi haurà més de 200 propostes festives que tindran com a tret de sortida el pregó del divendres 27 d'octubre a càrrec de la mestra Rosa Maria Falgàs, i que acabaran amb el tradicional castell de focs d'artifici del 5 de novembre.

La creació de dos espais d'activitats familiars –a les places de Salvador Espriu i de Santa Susanna- i l'obertura de la festa major als barris de la ciutat –amb les novetats de la iniciativa «Les Fires dels Quatre Rius», les atraccions sostenibles a la plaça de Ramon Berenguer i el taller d'herbes remeieres a Sant Daniel– són els punts que la regidora de Dinamització del Territori , Eva Palau, va destacar de la proposta d'aquest any.



Competició dels quatre rius

«Cada any busquem fórmules i solucions per fer unes Fires més participades i amb més implicació de la ciutadania i aquest any, per exemple, cal ressaltar la proposta de « Les Fires dels Quatre Rius, una idea que segur que es consolidarà», va ressaltat l'alcaldessa. Es tracta de diferents competicions on competiran els diferents barris de la ciutat agrupats en un dels quatre rius de la ciutat. La iniciativa ja havia funcionat altres edicions com a iniciativa de diferents entitats, però enguany se li dona un impuls des de l'Ajuntament.

La regidora Eva Palau va subratllar, en la mateixa línia, que «les Fires són el moment d'establir relacions amb els veïns dels diferents barris a través de les activitats que es proposen». Enguany, hi ha activitats a barris on fins ara no s'hi feia res: A la vall de Sant Daniel i al sector sud de Sant Narcís.

La gran majoria d'activitats es mantenen pràcticament sense variacions. No faltaran a aquestes Fires les activitats tradicionals i populars que les fan singulars, com la cercavila de gegants (27 octubre); les matinades, els castells de vigília, el sopar popular i el correfoc (28 d'octubre); la passejada pel Barri Vell amb els capgrossos de Girona i la diada castellera (29 d'octubre); el concurs de colles sardanistes de Girona, el concurs de sardanes revesses i la pujada d'un pilar de 4 dels Marrecs de Salt a les escales de la Catedral (1 de novembre), i la trobada de gegants i cercavila (5 de novembre). El ball de gitanes de Montmeló i el correfoc amb els Trons de l'Onyar –la colla petita dels Diables de l'Onyar-, del dia 4 de novembre, s'incorporen aquest 2017 a les activitats tradicionals de Fires.

Enguany, a més, s'aposta de nou per les Lluminàries de Fires, que es faran el dia de Tots Sants als jardins de la Infància, i s'ha reforçat l'oferta d'activitats per a la gent jove, posant un èmfasi especial a la Beatufarra, en la qual col·laboraran tres entitats: la Fal·lera Gironina, els Diables de l'Onyar i el Casal Independentista El Forn.



Viure les Fires amb il·lusió

L'alcaldessa, va fer una crida a «viure les Fires amb il·lusió, diversió i una gran dosi de tolerància, civisme i solidaritat, perquè esdevinguin un exemple de festa major per al país». «En els moments complicats que estem vivint és important trobar espais de normalitat i de quotidianitat, com les Fires de Sant Narcís, en què hem de lluir la nostra ciutat com mai», va afegir.