Comencen les obres a la zona més gran de la llosa del parc Central

Les obres al parc Central de Girona ja afecten la part més gran de la llosa. Es tracta de l'espai comprès entre l'entrada de l'estació del TAV i la plaça d'Europa. Les màquines han començat a fer les actuacions necessàries per fer-hi passar canonades en uns treballs que es calcula que duraran uns dos mesos i que no són tan complexos com a la zona sud. En aquest altre punt, entre l'estació i la plaça Joan Brossa, hi havia més estructures i edificacions a superar. També tot l'espai dels taxis.

La zona sud, a tocar del barri Devesa- Güell, està pràcticament llesta i s'han edarrerit perquè l'Ajuntament va demanar unes modificacions en elements com els punts de llum i el paviment del vial dels taxis i va caler aprovar els canvis en el projecte.

A la part nord, Adif havia assumit el compromís d'iniciar els treballs el 15 d'octubre. I ha complert. Ho havia anunciat en una reunió a diferents bandes entre el mateix organisme estatal, l'Ajuntament i l'empresa encarregada dels treballs com a adjudicatària, Copcisa. En aquesta zona les tasques han de ser més senzilles perquè el terreny és tot llis sense quasi cap obstacle. En paral·lel s'ha estat treballant a consolidar les sortides d'emergència.



Sorolls de nit

Mentrestant, unes altres obres que s'estan portant a terme a la zona, continuen afectant el descans dels veïns. Es tracta d'uns altres treballs encarregats per Adif a l'empresa Comsa i que han de servir per aixecar les vies del tren convencional i millorar l'accessibilitat dels usuaris. Els treballs es fan 24 hores al dia i a la nit el soroll és molt estridient i afecta els veïns més propers de l'Eixample i també els de Sant Narcís.