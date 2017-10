El Festival del Circ arriba a Girona i promet l'edició «més espectacular» de la seva història

El Festival Internacional de Circ Elefant d'Or desembarca a Girona prometent l'edició "més espectacular" de la seva història. El director d'aquesta proposta cultural, Genís Matabosch, ha avançat que s'hi podran veure 24 espectacles amb actuacions inèdites de companyies estatals vingudes de Rússia, Xina, Bielorússia, Vietnam i Corea del Nord. Matabosch ha assegurat que el festival es troba "entre els cinc millors del món". Sobre el canvi de ciutat, l'impulsor ha celebrat el "coratge" de l'Ajuntament de Girona per acollir-los. La proximitat del TAV i de l'aeroport Girona-Costa Brava ha de fer, segons els organitzadors, que augmenti el nombre d'espectadors vinguts de països com Rússia i França. D'altra banda, els promotors mantenen "a llarg termini" la creació d'un Museu Europeu del Circ, tot i que per ara admeten que "no hi ha cap projecte a Girona". Tot i això, la idea és que el festival es vinculi amb la ciutat que vulgui acollir aquest museu. La sisena edició del Festival Internacional de Circ Elefant d'Or es farà del 22 al 26 de febrer al Camp de Mart de la Devesa de Girona. A hores d'ara, ja s'han venut un terç de les entrades que s'han posat a la venda.