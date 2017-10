Nova onada de robatoris a l'interior de vehicles a l'àrea dels Maristes de Girona

Nova onada de robatoris a l'interior de vehicles aparcats a l'àrea dels Maristes de Girona.

Els Mossos d'Esquadra estan investigant el succés.

Segons la inspecció ocular de la Policia Municipal hi hauria una vintena de vehicles afectats.

De moment, aquest matí els Mossos ja tenen recollides dues denúncies de propietaris.

Aquesta no és la primera vegada que aquesta àrea de Girona es desperta amb vidres trencats per terra i cotxes oberts a causa de l'actuació dels lladres.

Fa un parell de setmanes, el cap de setmana del referèndum de l'1 d'octubre també van actuar-hi en una vintena. Els vehicles estaven estacionats a la zona comercial a tocar dels Maristes.

Els Mossos tenen oberta una investigació.

L'avís dels fets s'ha donat pels volts de les quatre de la matinada i la Policia Municipal ha anat fins a lloc perquè s'havia vist gent per la zona.

Els agents i els Mossos han estat pentinant la zona de Santa Eugènia i les hortes, però no s'ha trobat a ningú.

De moment, no hi ha detinguts pels fets.