Salt millorarà el carrer Llarg, que tindrà més espai per als vianants

L'Ajuntament de Salt ha presentat recentment la proposta de millora del carrer Llarg, entre els carrers Verdaguer i Tramuntana,al Barri Vell de la vila. L'alcalde, Jordi Viñas, i el regidor de territori, Àlex Barceló, van participar en una reunió amb els veïns per exposar-los el projecte.

Es tracta d'una reivindicació història dels veïns del carrer que a títol personal i a través de l'Associació de veïns del Barri Vell havien manifestat la necessitat de millorar amb urgència la seguretat per als vianants. La situació actual de les voreres feia impossible circular-hi amb cotxets o cadira de rodes, cosa que dificultava la mobilitat i posant en perill nens i adults en un tram on era necessari estar pujant i baixant de la vorera.

La proposta presentada per l'Ajuntament, que va comptar amb el suport dels veïns, contempla l'eliminació de les set places d'aparcament d'aquest tram de carrer i la creació d'un espai de pas de 1,2 metres per cadira de rodes i cotxets protegit per pilones i jardineres que garanteixi la lliure mobilitat amb total seguretat.

L'actuació, que es complementarà amb una millora de l'estat de l'asfalt així com la col·locació de dues bandes reductores i la reducció de l'amplada del carril de circulació, accions que s'espera que també redueixin la velocitat a la qual circulen els vehicles, que actualment també suposa un problema. Les obres tenen un cost d'uns 25.000 euros i s'han finançat gràcies als estalvis a les obres d'adequació de les escomeses de l'escola del Gegant de Rec i Salvador Sunyer.

Durant la reunió de presentació amb els veïns, es va destacar també la necessitat d'engegar un estudi de mobilitat de tot el barri vell per analitzar les possibles millores que limitin l'accés de vehicles que busquen alternatives per creuar el nostre municipi pels carrers petits i estrets del barri vell.

Les obres de millora es faran aquest any, i està previst inciar els estudis per fer millores al carrer Sant Dionís i al carrer Pau Casals, dins del mateix format d'actuacions: petites actuacions assumibles per les finances municipals i que intentin resoldre els principals problemes dels veïns.