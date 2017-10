La cap de comunicació de l'Ajuntament de Figueres, Mosca Borda i la de la Fundació Dalí, Mosca Grossa

Mosques de la Informació amb marcat caràcter empordanès. Els periodistes gironins han decidit que la responsable de comunicació de l'Ajuntament de Figueres, Olga Reixach, rebi la Mosca Borda, un guardó que 'castiga' aquells qui els dificulten la feina. D'entre les tres propostes, els periodistes han escollit la seva amb un 41% dels vots. Per contra, la professió ha premiat la cap de premsa de la Fundació Gala-Salvador Dalí, Imma Parada, a qui han agraït la seva "bona gestió" i, sobretot, la "paciència" amb el col·lectiu arran de l'exhumació del geni empordanès. Per a la 29a edició de les Mosques de la Informació, el Col·legi de Periodistes ha creat de forma extraordinària la Mosca de la Dignitat, un guardó honorífic per als milers de voluntaris que fan fer possible la celebració del referèndum.

Les Mosques de la Informació, que des de fa 29 anys lliura el Col·legi de Periodistes de Girona, són la festa anual del col·lectiu. Durant l'acte, que aquest 2017 s'ha fet a la sala de graus de la facultat de Lletres de la UdG, la professió reconeix trajectòries i persones vinculades amb el territori, però també en castiga.

Els guardons se subdivideixen en diverses categories. Els premis que no es desvetllen fins al darrer moment, i que voten directament els periodistes, són la Mosca Grossa i la Mosca Borda. El primer agraeix la feina de persones i entitats que els faciliten la tasca; el segon, per contra, s'atorga a aquells qui la dificulten.

Aquest 2017, la Mosca Grossa l'ha rebuda la cap de comunicació de la Fundació Gala-Salvador Dalí, Imma Parada. En total han votat 79 periodistes i la seva candidatura ha rebut el suport del 39%. La professió li ha valorat "les facilitats que ofereix sempre per donar informació a tots els mitjans, inclosos els estrangers". A més, també han valorat "la bona gestió informativa de l'exhumació de Salvador Dalí i la paciència que ha tingut amb els periodistes amb aquest tema".

Imma Parada s'ha imposat a les altres tres candidatures que optaven al premi. En concret, la de la portaveu de la IAEDEN-Salvem l'Empordà, Bàrbara Schmitt (32% dels vots); la del cap de premsa de l'Ajuntament de Calonge, Jaume Figueras (18%) i la de responsable de comunicació del Consell Comarcal de la Selva, Montse Codina (11%).



A poca distància

Els periodistes han premiat Parada, però han castigat una altra cap de premsa que, de fet, treballa a escassa distància de la Fundació Dalí: la de l'Ajuntament de Figueres, Olga Reixach. En total, la seva candidatura ha rebut el 41% dels vots emesos per la professió per la seva "incapacitat per entendre i atendre les necessitats dels mitjans". Els periodistes lamenten, també, que no hi hagi 'feedback' amb ells, la seva "manca de predisposició i de diàleg" i els comportaments "evidents de càrrec de confiança".

Reixach s'ha endut la Mosca Borda però tan sols per un vot. I és que el responsable de premsa del Festival de Cap Roig, Ignasi Ventura, també nominat, n'ha rebut el 40%. Per últim, el cap de premsa del Departament de Salut, Marc Bataller, ha rebut el 19% restant.



Guardó honorífic

Aquest any, el Col·legi de Periodistes també ha creat un guardó honorífic, el de la Mosca de la Dignitat. S'ha lliurat als milers de voluntaris que van fer possible la celebració del referèndum de l'1-O per haver "treballat de forma pacífica per la llibertat d'expressió i la dignitat de tot un poble".

A més, i com cada any, la Junta del Col·legi de Periodistes també ha lliurat les Mosques de Sant Narcís i la del Col·legi. La primera reconeix les persones o entitats que hagin destacat per la defensa dels drets, béns o interessos col·lectius, o bé que hagin difós la realitat gironina més enllà de les seves fronteres naturals. La segona, distingeix trajectòries professionals, bé siguin individuals o col·lectives.

Aquest 2017, la Mosca de Sant Narcís s'ha atorgat a l'estudi olotí d'arquitectes RCR (per la qualitat dels seus projectes, que els han fet mereixedors del Premi Pritzker) i també al Girona F.C. (per la fita històrica que suposa el seu ascens a Primera Divisió). La Mosca del Col·legi s'ha donat al periodista Narcís Genís, per reconèixer els més de 40 anys que porta a la professió i per haver estat al capdavant de la junta de Girona del Col·legi.