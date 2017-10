El Festival del Circ aterra a Girona prometent l'edició «més espectacular» de la seva història

El Festival Internacional de Circ Elefant d'Or desembarca a Girona prometent l'edició «més espectacular» de la seva història. El seu director, Genís Matabosch, va avançar que s'hi podran veure 24 espectacles amb actuacions inèdites de companyies estatals vingudes de Rússia, Xina, Bielorússia, Vietnam i Corea del Nord. Matabosch va assegurar que el festival es troba «entre els cinc millors del món».

Sobre el canvi de ciutat, l'impulsor va celebrar el «coratge» de l'Ajuntament de Girona per acollir-los. La proximitat del TAV i de l'aeroport Girona-Costa Brava ha de fer, segons els organitzadors, que augmenti el nombre d'espectadors vinguts de països com Rússia i França. La setena edició del Festival Internacional de Circ Elefant d'Or es farà del 22 al 26 de febrer.

L'any que ve se celebren 250 anys del naixement del circ modern a tot el món i el Festival prepara per a l'ocasió «l'edició més espectacular de la seva història». Hi haurà 88 artistes de catorze països diferents. El director del certamen va destacar «el favor» que van demanar a algunes de les grans companyies nacionals perquè al 2018 «vinguessin a Girona a presentar les seves estrenes». Per preparar el festival, Matabosch ha fet 200.00 quilòmetres.



Quàdruple salt mortal

Algunes companyies actuaran a Girona «per damunt de festivals amb més antiguitat o que pagaven més». De totes les propostes, va destacar la que faran els coreans, amb un quàdruple salt moral sobre balança russa. Un número que es podrà veure per primer cop fora de Pyongyang.

La contorsió extrema dels finlandesos Zephyr, l'equilibri amb escales dels russos Troupe Shatirov o les teles aèries dels australians Phoenix són altres xous destacats. Tots, i les que encara s'han de donar a conèixer, competiran per aconseguir l'elefant d'or, una escultura «d'inspiració daliniana».

El Festival es farà en una gran carpa al Camp de Mart de la Devesa de Girona. L'espai té capacitat per a 2.206 persones per a cadascuna de les cinc representacions previstes. Ara mateix, els organitzadors asseguren que han venut un terç de les 30.884 localitats que s'han posat a la venda. A hores d'ara, ja s'han venut un terç de les entrades que s'han posat a la venda.Les entrades valen entre 15 i 95 euros.

«Estem molt contents de donar la benvinguda al Festival Internacional de Circ», va assegurar en la presentació de l'esdeveniment l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas. L'alcaldessa va posar en valor que aquesta proposta ha d'ajudar a posicionar-los «com la segona capital catalana en cultura». A més de reforçar l'aposta cultural, Girona espera que el festival aporti retorn econòmic a la ciutat; en un mes que Madrenas va reconèixer que no és «gens fàcil» per al sector turístic i de servei». L'organització ja ha reservat 650 pernoctacions a vuit hotels.

L'edició del 2018 no té encara el pressupost tancat, però Matabosch calcula que rondarà el mig milió d'euros. L'Ajuntament calcula que hi invertirà «uns 60.000 euros» segons ha explicat Madrenas. D'altra banda, el president de la Diputació de Girona, Pere Vila, va detallar que tant aquesta administració com el Patronat de Turisme «hi destinaran els mateixos diners que l'any passat a Figueres», que són uns 60.000 euros entre les dues institucions. El pressupost està pendent de tancar perquè s'han de concretar aportacions d'altres administracions, com ara la Generalitat.