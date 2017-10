Més de 120 inscrits al seminari sobre Imatge i Paisatge que es farà a Girona

Girona acull avui i demà el primer seminari Imatge i Paisatge a la ciutat. Es tracta d´una iniciativa organitzada per l'Ajuntament, a través del Centre de Recerca i Difusió de la Imatge, i l´Observatori del Paisatge de Catalunya que té per objectiu reflexionar sobre la relació entre la imatge i el paisatge des de diverses disciplines. El seminari es farà a l'Auditori EspaiCaixa de Girona.

El seminari, que es portarà a terme amb periodicitat biennal, comptarà amb ponències, debats i un taller interactiu amb el públic. Entre els ponents hi ha el fotògraf Joan Fontcuberta, la crítica d´art Elena Vozmediano, la catedràtica de geografia Laurence Le-Du-Blayo o el psicòleg i director de cinema Vittorio Curzel. El seminari compta amb més de 120 persones inscrites.

L´enorme pes de la imatge en la societat contemporània i la relació cada cop més rellevant que té amb el paisatge ha motivat la celebració d´aquest seminari, que anirà tractant temes com la fotografia, el videoart, el cinema, la imatge virtual, els videojocs o la publicitat, entre d´altres. Tant l´Observatori del Paisatge de Catalunya com el Centre de Recerca i Difusió de la Imatge es proposen, en les diferents edicions, reflexionar sobre el rol del paisatge en aquestes disciplines.

Des dels inicis de la invenció de la fotografia, aquesta va tenir un paper principal com a eina per descriure els territoris i els seus paisatges. Aquelles primeres fotografies i les actuals són una font documental enorme que permet conèixer els paisatges i la seva evolució. Avui dia la fotografia és plenament present a la nostra vida diària, tots som «fotògrafs» i tenim accés a imatges d´arreu del món. En la primera edició del seminari s´analitzarà el paper de la fotografia com a eina per interpretar i gestionar el paisatge des d´una perspectiva interdisciplinària i internacional.