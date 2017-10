Nova onada de robatoris a l'interior de vehicles a la zona dels Maristes

Nova onada de robatoris a l'interior de vehicles aparcats a l'àrea comercial dels Maristes de Girona, a tocar de les hortes de Santa Eugènia. Com ja ha passat en altres ocasions, s'ha produït de matinada i quan no hi havia ningú a la zona.

En aquesta ocasió però, una patrulla de la Policia Municipal estava fent vigilància a la zona arran dels recents robatoris en aquesta àrea i va estar a punt d'enxampar els lladres. Se n'haurien vist dos.

Van perseguir aquestes dues persones però se'ls van escapar entre bardisses per la zona de les hortes. La investigació policial continua i Mossos i Policia Municipal treballen per acabar amb els autors d'aquesta nova onada de robatoris.

En aquesta ocasió, tal com van poder certificar durant la inspecció ocular la Policia Municipal una vintena de vehicles van resultar afectats. En tots, els lladres van actuar de la mateixa manera: llançant un objecte contra el vidre i després, es van esmunyir a dins per robar el que van poder de dins. Actualment, molta gent no deixa objectes de valor dins els cotxes però els lladres a vegades hi troben GPS o aparells electrònics i fan el seu agost. Ahir al matí, la policia havia rebut dues denúncies per robatoris a l'interior de vehicles i se suposa que la xifra augmentarà a mesura que les víctimes que tenien el seu cotxe aparcat s'adonin que han rebut el cop dels lladres.

Aquesta no és la primera vegada que aquesta àrea de Girona es desperta amb vidres trencats per terra i cotxes oberts a causa de l'actuació dels lladres. Fa un parell de setmanes, el cap de setmana del referèndum de l'1 d'octubre també van actuar-hi en una vintena que estaven estacionats a la mateixa zona.

L'avís dels fets d'aquesta setmana es va donar pels volts de les quatre de la matinada de dimarts a dimecres i la Policia Municipal es troba a lloc i va veure els presumptes lladres. Aquí va començar a una persecució a peu dels dos sospitosos per la zona però els homes van aconseguir fugir per l'àrea de les hortes de Sant Eugènia.

La policia està investigant els fets i a l'haver vist els presumptes autors els aporta pistes que puguin portar-los cap al seu parador.

Cal destacar que aquesta zona comercial d'aparcament és una àrea on intermitentment hi ha robatoris d'aquesta tipologia i a vegades també danys en els retrovisors. De fet, es tracta d'una de les zones on els darrers anys hi ha més robatoris.