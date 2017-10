La policia local de Salt obre comptes a Twitter i a Facebook

La policia local de Salt ha posat en marxa un compte de Facebook i un de Twitter. Els comptes estan en fase de proves.A partir del novembre ja ha d'estar 100% operatiu.

Estan pensats per informar als ciutadans de qualsevol afectació a la mobilitat del municipi : obres que provoquin talls de carrers, canvis provisionals de trànsit, talls per activitats extraordinàries, canvisde zones d'aparcaments, així com informació d'accidents i informacions d'interès general.