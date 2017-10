La tramuntana i el Museu Europeu

El Festival Internacional del Circ desembarca a Girona després d'anunciar aquest estiu que abandonava Figueres. Entre els motius que Matabosch va argumentar ahir és que no hi havia quòrum polític per fer el Museu Europeu del Circ i els problemes amb la tramuntana. Matabosch va recordar que «amb ratxes de vent continues de més de 90 quilòmetres per hora, la policia desallotjava la carpa».

Els organitzadors del festival van dir que a Figueres «tenien una bena als ulls» amb aquest tema, però que estaven decidits a mantenir el certamen a la ciutat «si es feia el Museu Europeu del Circ». Un cop el ple de l'Ajuntament ho va descartar per falta de suports, es va decidir marxar i es van valorar diferents ofertes de Catalunya, l'Estat i fins i tot de l'estranger. Al final, Genís Matabosch va explicar que els promotors es van decantar per Girona «per les peticions del públic fidel del festival, que ens demanava que no anéssim molt lluny».

El Festival l'organitza la fundació privada sense ànim de lucre Circus Arts Foundation, que presideix el mateix Matabosch. «L'objectiu final de la fundació, segons recullen els seus estatuts, és crear el Museu Europeu del Circ», va afirmar el seu impulsor. Tot i això, ell mateix va admetre que el seu naixement «serà a llarg termini» i que a hores d'ara no han presentat cap projecte per tal de fer-lo a Girona. L'acaldessa de Girona, Marta Madrenas, no va entrar a valorar la demanda del Museu Europeu i es va limitar a dir que li desitja «una llarga vida» a la ciutat.