Trien les noves «cares» de l´Espai Gironès

David Soler, de 18 anys i veí de Salt, i la brasilera Laidiany Lopes, de 31 anys i veïna de Girona, han estat escollits les New Faces de l'Espai Gironès de Salt d'entre els més de 300 candidats que s'han presentat. David Soler és el segon any que s'hi presentava i Laidiany Lopes la primera vegada. Ho van fer animats pels seus amics, segons han explicat.

Ha estat el públic qui ha decidit els models que eren mereixedors del títol. Els visitants han pogut interactuar amb els models i participar dipositant el seu vot en una urna instal·lada al Punt d'Informació i també a través del Facebook. En aquest sentit l'Espai Gironès destaca la bona resposta del públic, ja que s'han rebut més de 4.000 vots.

Els guanyadors s'emportaran un book de fotos professional, a més de diversos lots de productes cedits per les botigues col·laboradores. El segon premi ha estat per a Ibrahim Aouladali i Mireia Ramirez i el tercer per Edwin de Paula i Andrea Romero.

Amb la voluntat d'estendre la iniciativa a tota la família el centre va preveure un espai propi per als més menuts a l' Espai Model Fashion Show, amb una desfilada de moda infantil que va tenir lloc dissabte al matí, també amb un gran èxit de públic.