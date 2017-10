La UdG confia ser propietària de tot el Parc Científic

La Universitat de Girona (UdG) espera ser la propietària de tot el Parc Científic i Tecnològic un cop acabi tot el procés de liquidació. Perquè això passi, però, caldrà esperar com a mínim un any i confiar que el complex no tingui cap comprador. El rector de la UdG, Sergi Bonet, ha explicat que el pla de liquidació aprovat pel Jutjat Mercantil contempla fins a quatre fases.

Durant les tres primeres, es permet que qualsevol interessat compri tot el Parc o bé algun dels seus edificis, sempre i quan es continuïn destinant "a recerca i transferència". Bonet no creu que surti cap comprador i veu que "allò més probable" és que s'arribi a la quarta i darrera fase del pla.

En aquest punt, la UdG passaria a ser la propietària de tot el Parc, sempre i quan es comprometi a pagar tota la hipoteca pendent. El deute pujaria a més de 10 milions d'euros, una xifra que segons Bonet seria "perfectament assumible" retornar en uns vint anys gràcies als beneficis que generarà el complex (que ara es calculen en 900.000 euros).

Bonet ho ha explicat al claustre de la UdG on ha fet balanç de la seva acció de govern en els quatre anys de mandat. La universitat engega dimarts que ve la maquinària de les eleccions al rectorat. En declaracions a l'ACN, Sergi Bonet ha assegura que "encara" no ha decidit si es tornarà a presentar ja que, mentre estigui en mandat, no pensa "dedicar ni cinc minuts" a preparar un equip i un programa.