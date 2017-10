El circ canvia de lloc i s'ubicarà en un aparcament de Fontajau

Il Circo Italiano posarà la seva carpa en un aparcament de Fontajau. Tot i que inicialment s'havia d'ubicar a l'esplanada on s'hi instal·lava el circ els darrers anys, darrere l'Auditori de Girona, finalment ho farà a l'aparcament de sorra de davant del Konig. És a tocar del complex de cinemes, on antigament hi havia hagut els barracons de dret de la Universitat de Girona. El motiu del canvi és la magnitud de la carpa. Tot i que es perden les places d'aquest aparcament, es guanyen les que es perdien quan el circ es posava darrere de l'Auditori.