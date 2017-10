Girona pacta amb els firaires que es mantingui la jornada econòmica a 1 €

L'Ajuntament de Girona i els firaires ja han acordat el preu de la jornada econòmica de les Fires de Sant Narcís que, novament, tornarà a ser d'un euro el viatge. Serà el 30 d'octubre, a les atraccions de la Devesa, a partir de les cinc de la tarda i a la sessió de les 17.30 hores d'Il Circo Italiano. L'any passat alguns firaries van qüestionar la iniciativa i el consistori, inicialment, no va concretar el preu.

D'altra banda, la programació infantil i familiar de les Fires, patrocinada per El Corte Inglés, tindrà una trentena d'activitats i presenta novetats com l'espai familiar de la plaça de Salvador Espriu, on s'ubicarà un envelat per fer-hi tallers del 28 d'octubre a l'1 de novembre, i la plaça de Santa Susanna, on s'han programat actes més dies que l'any passat. Concretament hi haurà activitats el 29 d'octubre, amb diverses sessions de contes de petit format, i el 4 i 5 de novembre, amb un espectacle sobre la llanterna màgica.

Una altra de les novetats és que les activitats familiars seran a més barris. Les atraccions sostenibles, a part de situar-se a la frontissa de Santa Eugènia, també s'ubicaran al passeig de Ramon Berenguer II durant el dia de Tots Sants. La regidora de Dinamització del Territori, Eva Palau, ha destacat que des de l'Ajuntament «s'ha apostat per unes Fires més socials i familiars i obertes als barris, per tal de poder gaudir de les festes en família a cada racó de la ciutat».

Altres actes són la presentació de la colla petita dels Diables de l'Onyar el 4 de novembre a les vuit del vespre a la Copa i la recollida de figures de capgrossos el 27 de setembre després del pregó –una activitat emmarcada dins dels actes programats per la Festa Major dels Quatre Rius i dins de les activitats commemoratives dels 20 anys de la Fal·lera Gironina.

Les titelles tornaran a tenir un paper destacat. La companyia Sebastià Vergés presentarà dues obres protagonitzades pel personatge del Guinyol a les dotze del migdia els dies 28 i 29 d'octubre al Centre Cultural La Mercè. Aquest any també s'oferirà la campanya escolar de titelles els dies 30 i 31 d'octubre a les deu del matí, també a La Mercè, amb les obres Pinotxo, el nen de fusta i El Mag d'Oz.

Les activitats que s'oferiran a La Copeta, sempre a les dotze i amb la col·laboració de la Comissió de la Copa, continuen enguany amb l'espectacle de 2princesesbarbudes i el circuit d'aventura el 28 d'octubre; El Pot Petit, l'1 de novembre; i el concert de Regaae per Xics, el 5 de novembre. La passejada de la Mula Baba el 4 de novembre, tallers musicals repartits en els diferents dies o la penjada de mosques de Sant Narcís posaran el colofó.