L'Ajuntament de Salt detecta almenys deu llocs on s'alimenta coloms

L'Ajuntament de Salt ha iniciat una campanya per evitar que s'alimenti els coloms urbans. Els informadors d'Hàbits Higiènics i de Salut han detectat fins ara deu punts de la vila on s'alimenta de forma habitual els coloms. Les zones on el problema és més greu son punts del carrer Llarg, Grup Sant Jaume, i als carrers Joan Miró i Joaquim Ruyra. La pràctica ha generat queixes per parts d'alguns veïns que en pateixen les conseqüències. Per donar a conèixer la problemàtica, l'Ajuntament ha editat un fulletó que repartiran els informadors i que també es podrà trobar a les oficines d'atenció a la ciutadania.

La pràctica d'alimentar els coloms és perjudicial per als mateixos animals, que modifiquen els instints que tenen com a aus lliures, i es tornen dependents dels humans. Per altra banda, si els coloms són alimentats artificialment es reprodueixen de forma exponencial i generen insalubritat. A més, les restes del menjar per als coloms atreuen rates.

Malgrat que alimentar els coloms està prohibit i tipificat com a infracció per l'Ordenança Municipal, els informadors de Salut es limiten a informar els infractors del perjudici que suposa per als animals i els ciutadans el fet d'alimentar-los. Fins ara han rebut molt bona resposta per part de les persones que han estat advertides i que s'han compromès a abandonar aquest costum. En cas de reincidència, no es descartaria saancionar. Malgrat això encara queden diversos punts on es desconeix qui hi actua. Per això, s'ha optat per fer arribar missatge a tota la ciutadania.