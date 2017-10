Salt ja té a punt el nou radar rotatori

Les tres caixes que han de servir per col·locar el radar rotatori de Salt ja estan instal.lades i durant aquesta setmana s'estan validant els cinemòmetres, les conexions i el protocol de comunicacions per iniciar la fase de proves. Està previst que abans de finals de mes ja estigui totalment operatiu i comenci a sancionar les infraccions. A dia d'avui ja està totalment operatiu malgrat durant els propers dies no es tramitarà cap denúncia mentre es van fent les darreres validacions.



Les localitzacions

Els tres radars estaran a la carretera C-65 (que va de Girona a la rotonda del peatge de l'AP-7 Sud, a l'alçada del gros Mercat) i on la velocitat màxima permesa és de 80 km/h; una altra, a l'avinguda Marquès de Camps (entre la rotonda de l'autopista i la rotonda al costat del Viena) on la velocitat màxima és de 50 km/h; i la tercera, a l'avinguda de la Pau (entre la rotonda del Viena i la de l'hospital Santa Caterina), on la velocitat màxima és del 50km/h.

Els llocs escollits són on s'ha detectat que els vehicles es desplacen amb excés de velocitat i en alguns llocs hi ha hagut accidents.

El sistema és el mateix que ja aplica Girona al semàfor de la cruïlla de la carretera Barcelona amb Emili Grahit. També a Girona es posarà en funcionament en breu el sistema de tres caixes i un radar rotatori. En aquest municipi estaran a l'avinguda Lluís Pericot (a prop de Girona 2), a la carretera Barcelona (en el tram comprès entre les cruïlles amb els carrers Segre i Cardener) i al pont de Fontajau.