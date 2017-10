Tres detinguts per robar en un domicili de Girona esbotzant la porta d'una puntada de peu

Els Mossos d'Esquadra han detingut tres lladres que la matinada de dijous van entrar a robar a un domicili de Girona esbotzant la porta d'una puntada de peu. Els arrestats tenen 41, 33 i 23 anys, són de nacionalitat espanyola i brasilera i veïns de la ciutat. Els mossos van saber que cap a les tres de la matinada tres homes havien colpejat la porta d'accés a un habitatge per accedir a l'interior. Immediatament, van muntar un dispositius que va permetre localitzar els tres sospitosos quan fugien carrer amunt. Paral·lelament, una patrulla va comprovar els desperfectes a la porta i van veure que, aparentment, no havien sostret res de l'interior. Davant les evidències els van detenir com a autors d'un delicte de robatori amb força. Després de passar a disposició judicial, han quedat en llibertat provisional.