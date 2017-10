Uns 80 d'autocars de les comarques gironines a la manifestació a Barcelona

Una vuitantena d'autocars plens de gent han sortit de les comarques de Girona aquest dissabte, per reclamar la llibertat de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, en la manifestació convocada per la Taula de la Democràcia a Barcelona. Girona és la ciutat que més vehicles ha omplert. En concret des del Pavelló de Fontajau han sortit deu busos carregats de persones de totes les edats amb estelades.

Un dels organitzadors, en Joan Matamala, assegura que la resposta de la gent ha estat "massiva" i similar a la d'un 11 de setembre. "No han fallat i de fet, lamentablement, no hem pogut llogar més autocars per encabir tothom que volia venir", comenta. En total unes 4.000 persones s'han desplaçat a la capital catalana amb bus. A aquestes, cal sumar-hi les moltes que ho han fet en cotxe particular. La majoria han marxat de bon matí per passar el dia a Barcelona.