Condemnen a 16 anys i 3 mesos de presó l´assassí de Montse Méndez

L'Audiència de Girona ha condemnat a una pena de 16 anys, tres mesos i 15 dies de presó Dave Verbist, el belga que va assassinar la veïna de Girona, Montse Méndez, a qui va esquarterar i va llançar el cos a bosc. El crim va tenir lloc el 24 d'octubre del 2013 en un pis del carrer Pare Coll.

Verbist, que havia conegut la víctima feia poques hores, la va estrangular amb un cable mentre els dos estaven sols a la seva habitació. La sentència recull el veredicte del jurat popular, que va declarar Verbist culpable d'assassinat i profanació de cadàver, però li va estimar una atenuant per haver col·laborat amb la policia i confessar espontàniament el crim.

En matèria de responsabilitat civil, el condemnat haurà de pagar una indemnització de 300.000 euros. L'Audiència també imposa una pena de dos anys de presó al company de pis de Verbist, Doramas Sánchez, per haver encobert el crim i ajudat el belga a desfer-se del cadàver. La sentència, de la qual ha estat ponent el magistrat Adolfo García Morales, recull punt per punt el veredicte que va emetre el jurat. El tribunal popular va declarar Dave Verbist culpable d'un delicte d'assassinat i d'un altre de profanació de cadàver, però li va estimar una atenuant de confessió.

El crim va tenir lloc al pis que compartien Verbist i l'altre acusat, Doramas Sánchez. L'acusat va estrangular la víctima de matinada, poques hores després d'haver-se conegut en un bar, i quan els dos es trobaven sols a la seva habitació. L'Audiència subratlla que, tot i que Verbist va intentar fer passar la mort com un accident –dient que estaven fent un joc sexual- aquesta versió no és creïble. «Aquesta manera de matar no es pot qualificar d'imprudent o indesitjada, perquè estirar els extrems d'un cable [...] és una de mes maneres més usuals d'estrangular», recull l'escrit. I hi afegeix: «Fer-ho amb força, sense mesurar la intensitat ni el temps, té unes elevades probabilitats de provocar la mort».

La sentència també recull que Verbist no va fer res per ajudar la víctima i recorda que, de fet, aquest també va ser el mètode que va fer servir per cometre un altre crim a Madrid. Allà, Verbist va estrangular i cremar una turista. Precisament, quan la policia el va detenir per aquest cas, va ser quan el belga va confessar l'assassinat de Girona i va indicar els llocs on havia llançat el cos.