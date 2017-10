La Fira de Mostres creix un 8% en superfície d'exposició contractada

La 56a edició de la Fira de Mostres de Girona continua remuntant i aquest any tindrà un 8% més de superfície comercial contractada que l'any passat i un 3% més d'expositors. Se celebrarà del 28 d'octubre a l'1 de novembre, entre el palau de Fires i el Camp de Mart de la Devesa de Girona. En total, aquest 2017 s'han contractat 12.876,5 metres quadrats i hi haurà 397 empreses i institucions.

El pressupost per a aquest any és de 560.000 euros. Pel que fa als sectors, el més representat és el d'emprenedoria, tecnologia, serveis i turisme, que engloba el 30,23% dels estands. La construcció i la decoració suma un 29,22% del total, dels quals es destaca l'augment de pes dels expositors vinculats al món immobiliari, que recuperen la presència que havien perdut en altres edicions. Alimentació i gastronomia representen el 18,39%; maquinària industrial el 16,88%; i el món del motor, el 5,28% restant.



Procedència dels expositors

Pel que fa a procedències, un 26% dels expositors són empreses i institucions de Girona. De la resta de la demarcació hi ha el 47%. La resta són un 21% de la resta de Catalunya i el 6% restant provenen de diferents punts de l'Estat espanyol, com ara Madrid o Málaga.

La directora de Fira de Girona, Coralí Cunyat, va destacar ahir la fidelització de molts expositors que any rere any repeteixen al certamen. De fet, el 87% ja van ser-hi presents l'any passat. «És una fira útil, que funciona». «Surt a compte invertir i ser-hi per donar a conèixer els productes i fer visible la marca», va insistir. Mentrestant, el president de Fira de Girona, Domènec Espadalé, va destacar l'augment d'expositors i de contractació d'espais per comparar-ho amb la situació econòmica actual, que a poc a poc va sortint de la crisi. «La Fira de Mostres és un bon termòmetre empresarial», va dir.

A banda dels expositors, el certamen inclou un centenar d'activitats en espais diferenciats. Hi haurà una zona gastronòmica amb tastets i concursos, i diferents punts on es tractarà l'emprenedoria amb xerrades i tallers, alguns destinats als infants. També destaca l'espai de la UdG on hi haurà conferències, tallers i exposicions. Els API i els decoradors d'interiors també tindran una zona d'activitats.

Les entrades per al certamen costaran 4,5 euros, però de tota manera, els dos dies laborables (30 i 31 d'octubre) el preu serà de 2,5. Ara bé, tots aquells qui es descarreguin l'app de la Fira de Girona podran baixar-se una invitació gratuïta. L'horari d'obertura serà de les deu del matí a les vuit del vespre.