Salt celebra els 65 anys dels seus gegants Eulàlia i Grau

Salt viu durant tot el cap de setmana tota mena d'actes per celebrar els 65 anys d'en Grau i l'Eulàlia, els gegants de Salt que van ser cedits per Manufactures Gassol, SA i La Gerundense, dues empreses saltenques, el 1952. Els actes van començar ahir amb una exposició sobre els gegants, a la Coma Cros.

En Grau i l'Eulàlia representen la figura dels reis catòlics. L'Eulàlia porta un ram de flors en una mà i un mocador de puntes cosit per les puntaires de Salt, a l'altra. En Grau du un ceptre a la mà dreta, com a símbol d'autoritat. Són els primers gegants que hi va haver a la vila de Salt. En Grau pesa 60 kg i fa 3,55 metres d'alçada. L'Eulàlia pesa 56 kg i fa 3,50 metres.

Per a avui, s'ha previst una matinal infantil gegantera, amb l'actuació d'en Jordi Tonietti i un espectacle de màgia la Coma Cros. A la tarda a la rambla Massana hi haurà una fira d'entitats i a partir de les set de la tarda, hi haurà una plantada de gegants i cercavila. A partir de les onze de la nit i obert a tothom es farà una festa, a la Pista Coberta amb música en viu. Demà hi haurà una plantada al parc Monar i a partir de dos quarts de dotze, cercavila.