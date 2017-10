Salt ja ha enllestit la instal·lació dels radars

Les tres caixes de radar de Salt que s'havien de col·locar a la C-65, passeig del Marquès de Camps i avinguda de la Pau, ja estan instal·lades i durant aquesta setmana s'estan validant els cinemòmetres, les coneixions i el protocol de comunicacions per iniciar la fase de proves. Està previst que abans de finals de mes ja estiguin totalment operatius i es comencin a sancionar les infraccions. A dia d'avui ja estan totalment operatius malgrat durant els propers dies no es tramitarà cap denúncia mentre es van fent les darreres validacions. S'han escollit tres avingudes on la circulació de vehicles és més perillosa per col·locar-hi les caixes per intentar reduir la sinistralitat. Només hi ha un radar que s'anirà canviant de caixa.