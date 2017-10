Successos Un detingut per robar en un pis de Salt

Agents de la policia local de Salt han detingut recentment un jove de 21 anys per la seva presumpta participació en un robatori a l'interior d'un domicili del carrer Àngel Guimerà. Els agents van actuar després de rebre l'avís de veïns que havien observat dos individus que estaven escalant una balconada i s'estaven enduent objectes de l'interior d'un pis. El detingut va ser enxampat «in fraganti» en possessió de diverses joies, mentre s'amagava a l'interior d'un altre pis, al qual hi va accedir saltant pels teulats dels edificis i escalant per la balconada.