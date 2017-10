Les Fires i Festes de Sant Narcís escalfen motors

A una setmana de l'inici de les Fires de Sant Narcís, la ciutat es prepara per la seva festa major. El nou Toc de Rams de la Fal·lera Gironina i el lliurament dels mocadors i els domassos als quatre equips de la Festa Major dels Quatre Rius van ser ahir el preludi de les Fires.

La Fal·lera Gironina celebra enguany el vintè aniversari de la seva fundació i per commemorar aquesta efemèride ha programat un seguit d'activitats, entre les quals hi ha el Toc de Rams. Aquest nou esdeveniment festiu va consistir a canviar els rams de gegantes, una acció que s'ha portat a terme cada any just abans de l'inici de la cercavila d'inauguració de les Fires però que enguany es va voler fer pública i donar-li visibilitat. Aquesta proposta comportarà també l'aparició de dos nous personatges: el tabaler i la tabalera, que seran els encarregats de fer el toc de tabal.

L'activitat va incloure un seguici format per l'Esquivamosques i la tabalera, que van recórrer diferents carrers i La Mercè, on l'esparriot va trucar les portes de la seu i en van sortir les gegantes. Tot seguit, la cercavila va tornar a la plaça del Vi, on es va trobar de nou amb el tabaler i els gegants.

L'alcaldessa, Marta Madrenas, precedida per l'Àliga de Girona, va sortir a fer el canvi de rams de les gegantes. Un cop canviats els rams un grup musical va fer una versió d'una peça musical composta per Joaquim Pla i Dalmau per als gegants de Girona fa una bona colla d'anys.

Seguidament es van fer el primer actes de la Festa Major dels Quatre Rius. Per escalfar motors per a l'inici de les activitats d'aquesta nova competició festiva, popular i participativa entre els barris, es va fer un vermut musical i es van lliurar els domassos i els mocadors de cadascun dels quatre equips que «competiran» del 27 d'octubre al 5 de novembre amb diferents proves. A la competició s'hi han incorporat dues noves activitats puntuables: un concurs de versots i un fr batejay com «plouen Capgrossos». La primera está vicunlada al món de la poesia i la segona consisteix a completar la col·lecció dels nou capgrossos de la comparsa de Pla Dalmau que cauran entre les mosques de paper el dia del pregó.

Aquestes propostes s'afegeixen a la gimcana, la marató de donants de sang; la descoberta fotogràfica dels barris del riu Onyar, el concurs d'arrossos, la VI baixada d'andròmines del s. XXI pel riu Onyar i l'estirada de corda.