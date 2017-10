La CUP estudiarà la proposta d'ERC d'un govern de concentració

La CUP estudiarà la proposta d'ERC de bastir un govern de concentració independentista a Girona, però recorda que hi ha altres fórmules perquè l'Ajuntament estigui "clarament compromès" amb la República i s'asseguri la governabilitat a la ciutat. Fórmules que no necessàriament passen perquè la CUP abandoni l'oposició. "Des de principis de l'actual mandant hem estès la mà per arribar a acords en qüestions i projectes clau; altres grups s'han ofert directament per entrar a formar part del govern", diu la CUP en un comunicat. A l'escrit, la formació anticapitalista referma la seva aposta perquè l'alcaldessa, Marta Madrenas, trenqui el pacte amb el PSC. "No és acceptable que un partit que ha avalat la repressió i que està donant suport a l'aplicació de l'article 155 formi part del govern de la ciutat", recull la CUP.

La CUP ja ha reaccionat a la proposta que ha fet ERC perquè l'Ajuntament de Girona tingui un govern de concentració format per les forces sobiranistes. Un pacte que sumaria divuit regidors dels 25 que té el ple, i que passaria perquè CiU, els republicans i els cupaires governessin junts la ciutat.En un comunicat, la CUP es compromet a estudiar "qualsevol proposta orientada a superar l'actual situació i que permeti articular l'estabilitat d'un govern alternatiu" a l'actual.

Un govern, subratlla el grup municipal, "que estigui clarament compromès amb la defensa dels drets i les llibertats, contra la repressió i que reconegui la sobirania de les institucions catalanes i doni suport a les seves decisions".Dins aquesta fórmula s'hi emmarca, doncs, el pacte a tres bandes CiU-ERC-CUP. Però la formació anticapitalista també recorda que hi ha més alternatives per explorar "que assegurin la governabilitat a l'Ajuntament de Girona".

De fet, el grup municipal –a diferència d'ERC- no ha dit mai voler entrar a formar part del govern municipal. I així ho recorda al seu comunicat: "En el cas de la CUP, des de principis de l'actual mandat hem estès la mà per arribar a acords en qüestions i projectes clau de ciutat; altres grups s'han ofert directament per entrar a formar part del govern", recull l'escrit, en referència als republicans.La CUP, però, sí que reitera la petició perquè CiU posi fi a l'acord amb el PSC a l'Ajuntament de Girona. "Davant l'actual situació política a Catalunya, considerem que l'alcaldessa Marta Madrenas hauria de trencar l'acord de govern amb el PSC", recull l'escrit. I hi afegeix: "No és acceptable que un partit que ha avalat la repressió contra la població civil, i especialment contra gironins i gironines, i que està donant suport a l'aplicació de l'article 155, formi part del govern de la ciutat".