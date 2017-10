ERC proposa a l'Ajuntament de Girona un govern de concentració amb CiU i la CUP

El grup municipal d'ERC-MES a l'Ajuntament de Girona proposa un govern de concentració de les forces independentistes al consistori, que sumen divuit dels 25 regidors que té el ple. La portaveu dels republicans, Maria Mercè Roca, demana a l'alcaldessa que abandoni "la zona de confort" i trenqui el pacte amb el PSC. "El paper dels ajuntaments serà clau per a la República i a Girona aquest camí seria molt més fàcil i planer amb un govern 100% independentista", assegura Roca.

Per això, la proposta dels republicans passa per bastir un acord entre CiU, ERC i la CUP. "Davant la situació extraordinària que viu el país, calen solucions imaginatives", diu Roca, que assegura que els tres grups han de "sumar" per fer pinya. Pel què fa al dia a dia de la ciutat, la portaveu d'ERC-MES promet "generositat" per part dels seus, però també admet que allà on les postures xoquin, els afers es podrien aparcar "temporalment".

Per a ERC-MES per Girona, la situació que viu el país –a les portes d'aplicar-se el 155- fa necessari trobar solucions "extraordinàries i imaginatives". El grup municipal té clar que els ajuntaments seran una peça "determinant" a l'hora d'empènyer la República i, per això, demana a l'alcaldessa Marta Madrenas que trenqui el pacte de govern que té amb el PSC.

La portaveu dels republicans, Maria Mercè Roca, reconeix que la tinent d'alcalde Sílvia Paneque no ha posat pals a les rodes al referèndum, que ha rebutjat obertament la suspensió de l'autonomia i que també ha criticat la repressió policial de l'1-O. Però per a ERC-MES, cal que l'Ajuntament de Girona estigui "molt més preparat per fer front a allò que ha de venir en les properes setmanes".

I per als republicans, la millor fórmula passa per un govern de concentració que blindi l'independentisme. És a dir, per un pacte a tres bandes entre CiU, ERC i la CUP. "En aquests moments, el camí cap a la República seria molt més fàcil i planer si l'Ajuntament estigués governat pels divuit regidors que recolzen el procés", assegura Roca.

La portaveu d'ERC-MES admet que, fins fa pocs mesos, aquest pacte a Girona no s'hauria ni pogut plantejar. "Però ara sí que cal fer-ho, perquè ara és el moment de la generositat, d'anar a la una perquè la República ens ho demana i d'estar al servei dels ciutadans per aplicar el mandat de l'1 d'octubre", subratlla Maria Mercè Roca.



"No és temps per a la comoditat"

ERC-MES reclama a l'alcaldessa que abandoni la "comoditat i la facilitat" que li suposa el pacte amb el PSC, perquè és innegable que vindran "temps difícils". De fet, Roca recorda que, per als republicans, la seva "zona de confort" seria, precisament, mantenir-se a l'oposició. "Però quan hi ha gent a la presó per defensar els seus ideals, és necessari fer un pas endavant", subratlla la portaveu municipal.

Maria Mercè Roca admet que, ara fa un any i mig, el pas d'Albert Ballesta per l'alcaldia va suposar tibantors amb el grup de CiU. "Però tant en política com a la vida, és un inconvenient quedar-se ancorat en un problema; per tant, allò que demano a l'alcaldessa és mirar endavant i oblidar", ha explicat. I hi ha afegit: "Sobretot, perquè ara no podem anar amb la mateixa concepció que aleshores, perquè el moment és molt diferent; la República és a tocar i l'hem de defensar amb cos i ànima".



Situació temporal

Maria Mercè Roca, que ja ha fet saber la seva proposta a la CUP, promet "generositat" per part dels seus en els afers de ciutat per permetre garantir "el dia a dia". La portaveu republicana admet que hi haurà alguns temes, però, on les postures d'uns i altres xocaran. "Però aquí també es poden trobar fórmules, com ara aparcar-los temporalment", explica.

"La nostra proposta d'un govern de concentració no és sine die, sinó només per uns mesos; per fer front a un moment de la història del nostre país que no es repetirà", afirma Maria Mercè Roca. A més, la portaveu d'ERC-MES també creu que la intervenció de l'Estat tindrà conseqüències, per exemple, en els pressupostos municipals. "Potser els pressupostos hauran de ser completament diferents; ens hem de treure del damunt la rèmora d'explicar i seguint fent les coses com si fossin temps normals, perquè no ho són gens", conclou.