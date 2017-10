El PDeCAT manté el pacte amb el PSC a Girona "a l'espera" de què passi al Senat

El PDeCAT ha assegurat que "de moment" manté el pacte de govern "estable" que té amb el PSC a l'Ajuntament de Girona. Sobretot, perquè la tinent d'alcalde socialista, Sílvia Paneque, no ha posat pals a les rodes a la celebració del referèndum i, a més, s'ha manifestat obertament en contra de l'aplicació del 155.

"A Girona, el PSC no s'ha negat a què poséssim les urnes o a què presentéssim la querella conjunta per les càrregues policials; el que volem nosaltres és sumar i no restar", ha dit la presidenta de la secció local del PDeCAT, Maria Àngels Planas. De fet, ella mateixa ja ha avançat que aquesta serà la postura que defensaran aquest dilluns a la tarda a Barcelona, on hi ha prevista una reunió del partit amb els ajuntaments que tenen pactes amb els socialistes. Planas, però, també ha matisat que "tot és replantejable" i que també estan "a l'espera" de veure quina postura tindrà el PSC aquest divendres al ple del Senat.