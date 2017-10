Enderrocaran onze finques per unir un vial amb el parc del Migdia

L'Ajuntament de Girona ha engegat el procés per expropiar vuit finques al barri de Pla de Palau-Sant Pau amb l'objectiu d'enderrocar les edificacions, unint el carrer Universitat de Cervera amb el parc del Migdia i per posar fi a les ocupacions «indesitjables».

Després d'haver intentar arribar a un acord amb els propietaris –cosa que no ha estat possible- el ple municipal engegarà aquest dimarts els tràmits perquè els edificis acabin enderrocant-se i s'obri un nou tram de carrer que arribi fins al parc Migdia.

L'alcaldessa, Marta Madrenas, explica que l'actuació urbanística respon a la petició dels veïns «que calia esponjar l'espai» i acabar amb els problemes d'inseguretat que, com a mínim, generava un dels habitatges. En paral·lel, des de serveis socials es reallotjaran aquells llogaters afectats que no tinguin on anar.

L'actuació urbanística al barri de Sant Pau afecta un conjunt d'edificis situats al carrer Universitat de Montpeller, a la seva confluència amb el de la Universitat de Cervera. En total, els blocs que han d'anar a terra tenen onze finques, de les quals tres ja són propietat municipal.

El procés d'expropiació que ara s'engega afecta, doncs, les vuit restants (entre les quals hi ha habitatges de lloguer, pisos ocupats i també locals tapiats). L'alcaldessa va explicar que l'enderroc dels habitatges permetrà «esponjar la zona», obrir un nou tram de carrer que donarà al parc Migdia i, en paral·lel, acabar amb les ocupacions «indesitjables» que havien provocat «problemes d'inseguretat».

Avui el ple de l'Ajuntament iniciarà l'expedient d'expropiació, després que el consistori no hagi pogut arribar a acords amb els propietaris de les finques afectades. L'alcaldessa calcula que, si es mantenen els calendaris previstos, d'aquí a deu mesos les màquines ja puguin començar a tirar a terra els blocs afectats. «Per tant, en un any i escaig, l'obertura del nou tram de carrer ja serà una realitat», va precisar Madrenas.

Segons l'alcaldessa, des de serveis socials es reallotjaran aquells llogaters que no tinguin on anar. «El protocol ja està en marxa i a aquells que necessitin ajuda, se'ls donarà», va dir Marta Madrenas. L'alcaldessa ha recordat que tirar endavant aquesta actuació urbanística era «necessari» i que, de fet, ja s'havia intentat dur a terme en mandats anteriors.

A més d'esponjar la zona i acabar d'obrir el carrer Universitat de Cervera fins al parc Migdia, l'actuació també permetrà que Girona guanyi nous habitatges de protecció oficial. En concret, s'aixecaran dos blocs de set pisos cadascun a banda i banda del nou tram de carrer.