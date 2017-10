L´Ajuntament de Girona no descarta suspendre actes de les Fires per la situació política

"Podria ser que hi haguessin canvis d'últim moment a la programació de les Fires de Girona per l'actualitat política" . Així s'ha expressat l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, durant el ple d'aquest dimarts.



A finals de setmana se celebren els plens del Parlament de Catalunya, on es podria votar la declaració d'independència, i el del Senat, on previsiblement es votarà l'aplicació de l'article 155 de la Constitució.



Una setmana històrica intensa políticament, i probablement també de mobilitzacions populars per part de l'independentisme. És per això, que Madrenas no ha descartat que es puguin arribar a suspendre o ajornar alguns actes de les Fires i Festes de Sant Narcís, que oficialment arrenquen aquest divendres.



Madrenas ha demanat estar alerta a les xarxes socials de l'ajuntament per conèixer els canvis que es puguin produir en el programa de Fires.