L'Ajuntament de Girona rebutja l'aplicació de l'article 155 amb el suport del PSC

L´Ajuntament de Girona ha aprovat una moció de rebuig de l´aplicació de l´article 155 de la Constitució sobre l´autonomia catalana amb el suport del PSC, que ha avalat la mesura juntament amb CiU, ERC i la CUP, mentre que el PP i Ciutadans hi han votat en contra. Paral·lelament, el PSC també ha votat a favor de la moció de condemna de l´empresonament dels presidents de l´ANC, Jordi Sànchez, i d´Òmnium, Jordi Cuixart, així com de la moció de rebuig a la violència policial registrada a diversos col·legis electorals de la ciutat durant la votació del referèndum d´independència del passat 1 d´octubre, que també han tingut els vots a favor de CiU, ERC i la CUP i en contra de Cs i PP Paral·lelament, el consistori ha aprovat declarar persones "non grates" tant el delegat del Govern a Catalunya, Enric Millo, com el rei Felip VI, en aquest cas amb el vot a favor de CiU, ERC i la CUP, l´abstenció del PSC i el vot en contra de Cs i el PP.

En un llarg ple en el qual hi ha hagut moments de certa tensió, l´alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha assegurat al Govern central que «no permetrem que facin res del que volen fer», de la mateixa manera que ha aclarit a la regidora del PP, Concepció Veray, que després dels fets de l´1 d´octubre -que ha assenyalat que «no oblidarà mai»- ha deixat de tenir «por». Paral·lelament, Madrenas ha agraït al PSC el seu suport a les mocions de condemna de la violència de l´1-O, de rebuig a l´aplicació de l´article 155 i de condemna de l´empresonament de Sànchez i Cuixart.

Per part seva, la primera tinenta d´alcalde i líder del PSC al consistori, Sílvia Paneque, ha volgut deixar clar que el que està passant a Catalunya «no és un conflicte entre bons i dolents» i ha recordat que «més o menys la meitat dels catalans no són independentistes». A més, Paneque ha destacat davant el debat que s´ha obert en els darrers dies sobre la continuïtat de l´actual pacte de govern a la ciutat, que el seu partit es mostrarà sempre «lleial» amb l´equip de govern.