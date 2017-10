CiU i PSC es queden sols en l'augment dels impostos i les taxes d'un 2,4%

L'equip de govern de Girona (CiU i PSC) no va aconseguir sumar cap suport a la seva proposta d'ordenances fiscals que, a nivell global, suposen un augment de la majoria d'impostos i taxes d'un 2,4%, excepte el d'escombraries, que s'incrementa un 9,4% per unes obres a la incineradora de Campdorà. Tota l'oposició hi va votar en contra. No obstant, les ordenances tiren endavant perquè el govern local té majoria absoluta. Entre els arguments de l'oposició hi havia des que ara no tocava pujar els impostos a la demanda d'una major progressivitat. O sigui, que pagui més qui més té.

La tinenta d'alcaldia d'Hisenda, Maria Àngels Planas, va exposar que l'augment es deu a la necessitat de mantenir els serveis existents. Va matisar que un 7% de l'augment de les escombraries és temporal mentre duren les obres de millora de la incineradora, que es preveu que duraran uns dos anys. Planas va recordar que durant sis anys havien congelat les ordenances al mateix temps que s'incorporaven bonificacions a diferents col·lectius i que es millorava el catàleg de serveis. «Ara volem donar més i millor servei», va dir Planas. La regidora també va explicar que perdran entre 1,5 i 3 milions per una retallada de l'Estat en les plusvàlues. Planas també va voler relativitzar l'augment dels impostos. Va explicar que per una família que paga un IBi de 500 euros, l'increment anual serà de dotze euros. «Un euro al mes», va matisar.

Taxa als pisos buits

Mentrestant, la tinenta d'alcaldia de Drets Socials i Igualtat, Sílvia Paneque, va explicar que crearan una nova taxa per a grans tenidors de pisos buits o desocupats, com entitats bancàries i grans promotores immobiliàries. «En la situació en què ens trobem hem de penalitzar els pisos buits i, en canvi, bonificar la gent que posa pisos a lloguer social. L'accés a l'habitatge és una prioritat absoluta i amb aquestes mesures volem augmentar el parc de lloguer social a la ciutat», va dir.

També s'aplicaran noves subvencions de l'impost sobre béns immobles (IBI) als ciutadans amb especial dificultat econòmica i als habitatges cedits a la borsa de lloguer social.



Les reaccions

La representant del PPC, Concepció Veray, va ser la primera a intervenir. Es va queixar que durant anys ha anat reclamant que més que congelar impostos, el que calia era rebaixar-los i que ara, a sobre, els apujaven. Veray va indicar que el que caldria era rebaixar un 10% l'IBI i no «pujar la pressió fiscal als gironins»

Pel grup municipal de Ciutadans, Míriam Pujola va indicar que ara era el «moment d'una congelació d'impostos que permeti la recuperació de l'estalvi de la classe mitjana» i que la seva aposta passa «clarament per aprimar l'administració i eliminar tota despesa supèrflua».

Pel que fa a la CUP, la regidora Laia Pèlach va criticar que l'equip de govern hagi plantejat el mateix increment per a tots els ciutadans de Girona, amb independència dels seus recursos econòmics: «No podem acceptar una pujada lineal dels impostos. Cal progressivitat perquè els qui tenen més paguin més», va assenyalar Pèlach. També va qüestionar la puja del preu de la taxa d'escombraries per pagar les obres de la incineradora i va reclamar que s'incentivés més la recollida selectiva. «No podem fer pagar més a la gent per perpetuar un model de residus caduc i insostenible», va afirmar.

Finalment, la portaveu del grup municipal d'ERC-MES, Maria Mercè Roca, també va lamentar que no s'hagi aprofitat per fer impostos progressius: «No ens sembla bé que tothom hagi de pagar el mateix. S'hauria de discriminar en funció de la renda», va etzibar Roca. La republicana també va queixar-se que no s'hagin incorporat ajuts als petits comerços o a col·lectius vulnerables, entre altres.