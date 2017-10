El Pla social per reallotjar els veïns de les Pedreres tira endavant

El Pla Social de les Pedreres que ha de permetre, per fases, anar reallotjant els veïns que viuen en barraques a les zones dels Caputxins i la torre d´Alfons XII, a la muntanya de les Pedreres, es va aprovar ahir definitivament. Unes 37 famílies que aniran a viure a uns terrenys a tocar del barri de Torre Gironella, quan s´hi construeixin cases.

Tots els grups van donar llum verd al pla excepte ERC-MES, que es va abstenir indicant que no s´havia informat prou els veïns de Torre Gironella. En nom dels afectats, Llorenç Carreras va explicar que accepten la proposta tot i no ser la ideal i que esperen poder viure amb dignitat a Torre Gironella.

La regidora de Drets Socials, Sílvia Paneque, va exposar que el pla «és una oportunitat magnífica per al nord-est de Girona per l´oportunitat per relligar i fer ciutat» i per «recuperar espais i territori» així com una «opotunitat per a un gran canvi positiu per als barris de l´entorn».