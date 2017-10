La plaça del Vi s'omple en defensa de l'escola catalana

Unes 1.200 persones s'han concentrat aquesta tarda a la plaça del Vi de Girona per defensar l'ensenyament català i rebutjar les acusacions que han rebut per part de PP i Cs de fomentar l'adoctrinament, l'odi a Espanya o de generar conflictes lingüístics entre català i castellà.

En l'acte, conduït per la periodista Núria Riquelme, el docent Albert Quintana ha llegit el manifest del Marc Unitari de la Comunitat Educativa (MUCE), que considera aquestes declaracions "una falta de respecte per a tots els i les docents de Catalunya, atacant la seva profesionalitat com a eina política per centralitzar les competències educatives".

El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, per la seva banda, ha fet una crida a la vaga d'estudiants de demà -que podria allargar-se de forma indefinida- i han convidat a portar llibres a la subdelegació del govern, edifici que, diuen, "serà una biblioteca".

La concentració a favor de l'escola catalana s'ha celebrat també a la plaça de l'Ajuntament de tots els municipis capitals de comarca.